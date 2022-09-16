Сентябрь, 16 в 19:29

Вступил в силу закон Украины, по которому граждане Польши имеют право находиться в Украине в течение 18 месяцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня, 16 сентября 2022 года, вступил в силу Закон Украины “Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые находятся на территории Украины” от 28 июля 2022 г. № 2471-IX.

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— Граждане Польши, их супруги и дети (независимо от гражданства), которые въехали в Украину с территории Республики Польша для временного пребывания, а также их дети, которые родились на территории Украины, имеют право находиться на территории Украины на законных основаниях в течение 18 месяцев, — говорится в сообщении.

В ГПСУ пояснили, что поляки также имеют право продлить срок своего законного пребывания в Украине при наличии соответствующих подтверждающих документов (поступление в учреждения высшего образования, перевод на следующий учебный год, заключение трудового договора (контракта) и т.д.).

Напомним, указанный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июля по представлению президента Украины.

Владимир Зеленский анонсировал этот законопроект в мае. Отмечалось, что украинские беженцы в Польше получили право на трудоустройство, легальное проживание, обучение, медицинское страхование и социальные гарантии. Аналогичные права президент предлагал предоставить и полякам в Украине.