Потери РФ в войне против Украины превысили 54 тысячи — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
За последние сутки ВСУ уничтожили еще 200 российских оккупантов, больше всего – на Бахмутском и Донецком направлениях. Общие потери врага в живой силе составили 54 050 человек, сообщает Генштаб.
Украинские защитники также уничтожили много техники и вооружения врага, в том числе шесть танков, восемь боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, систему ПВО и вертолет.
Сейчас смотрят
Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 16 сентября:
- личный состав – около 54 050 (+200) человек ликвидировано;
- танки – 2 199 (+6);
- боевые бронированные машины – 4 690 (+8);
- артиллерийские системы – 1 302 (+7);
- РСЗО – 312 (+1);
- средства ПВО – 168 (+1);
- самолеты – 250;
- вертолеты – 216 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;
- крылатые ракеты – 233;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 550 (+28);
- специальная техника – 121 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.