Сентябрь, 16 в 10:09

За последние сутки ВСУ уничтожили еще 200 российских оккупантов, больше всего – на Бахмутском и Донецком направлениях. Общие потери врага в живой силе составили 54 050 человек, сообщает Генштаб.

Украинские защитники также уничтожили много техники и вооружения врага, в том числе шесть танков, восемь боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, систему ПВО и вертолет.

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 16 сентября:

личный состав – около 54 050 (+200) человек ликвидировано;

танки – 2 199 (+6);

боевые бронированные машины – 4 690 (+8);

артиллерийские системы – 1 302 (+7);

РСЗО – 312 (+1);

средства ПВО – 168 (+1);

самолеты – 250;

вертолеты – 216 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;

крылатые ракеты – 233;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 550 (+28);

специальная техника – 121 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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