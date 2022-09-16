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Факты / Україна

Потери РФ в войне против Украины превысили 54 тысячи — Генштаб ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки ВСУ уничтожили еще 200 российских оккупантов, больше всего – на Бахмутском и Донецком направлениях. Общие потери врага в живой силе составили 54 050 человек, сообщает Генштаб.

Украинские защитники также уничтожили много техники и вооружения врага, в том числе шесть танков, восемь боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, систему ПВО и вертолет.

 

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 16 сентября:

  • личный состав – около 54 050 (+200) человек ликвидировано;
  • танки – 2 199 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4 690 (+8);
  • артиллерийские системы – 1 302 (+7);
  • РСЗО – 312 (+1);
  • средства ПВО – 168 (+1);
  • самолеты – 250;
  • вертолеты – 216 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;
  • крылатые ракеты – 233;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 550 (+28);
  • специальная техника – 121 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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