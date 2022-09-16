Сентябрь, 16 в 19:45

Украинские защитники сорвали отгрузку вражеских резервов и отбили несколько атак в Донецкой области. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов, нанеся им потери, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка, — отметили в Генштабе.

По их данным, за сутки украинская авиация поразила четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника и опорный пункт. Потому потери врагов пополняются.

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Кроме того, ВСУ уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и одну БПЛА.

В результате удара ВСУ по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. В зону поражения попали два района сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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