Били током и выжигали на теле кресты: СБУ получила свидетельства о пытках в Купянске
Житель Купянска, который был незаконно задержан российско-оккупационными войсками, рассказал СБУ о пытках, которые ему пришлось пережить.
По информации ведомства, через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам российской ФСБ.
На допросах из местных жителей “выбивали” имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Задержанным угрожали казнью на минном поле и расправой над оставшимися под оккупацией семьями.
– Из этой комнаты всегда было много криков. Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был. Избивали битами или железными трубами. Некоторым паяльниками выжигали на теле кресты. Работники ФСБ делали, что хотели, – рассказал житель Купянска на Харьковщине.
По информации СБУ, условия в камерах были ужасными. В небольшой, рассчитанной на два человека комнате, находились восемь задержанных.
Сейчас Служба безопасности проводит оперативно-следственные действия для установления всех жителей деоккупированных территорий, которые пострадали от пыток оккупантов.