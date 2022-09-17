Сентябрь, 17 в 14:44

Житель Купянска, который был незаконно задержан российско-оккупационными войсками, рассказал СБУ о пытках, которые ему пришлось пережить.

По информации ведомства, через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам российской ФСБ.

На допросах из местных жителей “выбивали” имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Задержанным угрожали казнью на минном поле и расправой над оставшимися под оккупацией семьями.

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– Из этой комнаты всегда было много криков. Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был. Избивали битами или железными трубами. Некоторым паяльниками выжигали на теле кресты. Работники ФСБ делали, что хотели, – рассказал житель Купянска на Харьковщине.

По информации СБУ, условия в камерах были ужасными. В небольшой, рассчитанной на два человека комнате, находились восемь задержанных.

Сейчас Служба безопасности проводит оперативно-следственные действия для установления всех жителей деоккупированных территорий, которые пострадали от пыток оккупантов.