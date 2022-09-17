Сентябрь, 17 в 1:18

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал ужасными сообщения о массовом захоронении в Изюме.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Государственном департаменте в пятницу.

Он отметил, что такие зверства являются “ужасными, но это часть продолжающейся истории” российской жестокости в Украине.

Сейчас смотрят

Энтони Блинкен отметил необходимость “собирать доказательства и документировать зверства, которые были совершены”, даже несмотря на то, что украинские силы отвоевывают территорию.

— Во многих случаях это будет приравниваться к военным преступлениям, — сказал он.

Госсекретарь США повторил, что официальный Вашингтон не намерен определять Россию как государство-спонсора терроризма, добавив, что на практике Соединенные Штаты применят санкции, которые бы соответствовали такому признанию РФ. По словам Блинкена, признание России спонсором терроризма может иметь “непредсказуемые последствия”.

— Сейчас мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы выяснить, существует ли другой путь для достижения целей, которые могут быть достигнуты посредством использования статуса государства-спонсора терроризма без каких-либо непредсказуемых последствий, которые сделают его более контрпродуктивным, чем продуктивным, — сказал он.

Напомним, после обнаружения массового захоронения в деоккупированном Изюме Харьковской области президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма.