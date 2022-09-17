Сентябрь, 17 в 8:07

На 206-е сутки полномасштабной войны подразделения Сил обороны нанесли армии РФ потери, отбив ее атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Карта боевых действий в Украине на 17.09.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 206-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.