Мексика хочет предложить в ООН пятилетнее перемирие в Украине — ответ ОП

Сентябрь, 17 в 19:01

В ходе заседания Генассамблеи ООН Мексика хочет предложить перемирие в Украине. В Офисе президента Владимира Зеленского эту идею подвергли критике.

Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на военном параде ко Дню независимости страны.

Так, мексиканский президент заявил, что министр иностранных дел Марсело Эбрард в ООН предложит создать “Комитет диалога и мира”, идея которого предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Украине и введение перемирия минимум на пять лет.

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По его мнению, это якобы позволит выделить время на “решение значительных и серьезных экономических и социальных проблем, затрагивающих народы мира”. Во время этого выступления Лопес Обрадор подверг критике санкции в отношении РФ и “массовые поставки” оружия в Украину. Он заявил, что подобные действия Запада “способствовали продолжению противостояния”.

Мексиканский президент добавил, что посредниками в комитете должны быть премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Что ответили в ОП?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот план только даст России время на восстановление сил перед еще одним наступлением.