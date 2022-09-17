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Факты / Україна

На Луганщине оккупанты зарываются и строят оборонительные сооружения — Гайдай

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На Луганщине оккупанты зарываются и строят оборонительные сооружения — Гайдай

На Луганщине российские оккупационные войска зарываются и строят оборонительные сооружения.

Об этом в эфире телемарафона Freedom сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что россияне отключают интернет и “глушат” связь.

Однако, несмотря на это, более активно развивается партизанское движение. В частности, в некоторых общинах партизаны режут колеса в машинах так называемой народной милиции.

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Из-за этого оккупанты усилили проверки местных жителей. Они останавливают людей на улицах и проверяют телефоны.

— Оккупанты усиленно готовятся к тому, чтобы держать оборону. Кроме того, как мы уже видели вчера, начинаются внутренние конфликты. Был ликвидирован так называемый генпрокурор “ЛНР”. Но, по моему мнению, это, скорее всего, его внутренние разборки с гауляйтером Луганской области Пасечником, — рассказал глава ОВА.

Также Сергей Гайдай добавил, что после удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине у коллаборантов в Луганской области началась паника.

Некоторые из них уже сбежали в РФ, но многих коллаборантов при попытке выехать с Луганщины развернули назад. Они разместились в селах вдоль российской границы и ждут момента, чтобы вырваться.

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Фото: Сергей Гайдай

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