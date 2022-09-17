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Факты / Україна

На Николаевщине и в Кривому Рогу прогремели взрывы: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Николаевской области и Кривом Рогу прогремели взрывы.

Перед этим в области и Николаеве была объявлена воздушная тревога. При этом ни в Кривом Роге, ни в Днепропетровской области, воздушная тревога на момент взрывов оглашена не была.

По неподтвержденной информации, в Николаевской области работает РСЗО врага.

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На данный момент официальные власти в Николаевской области или Днепропетровской области, или же представители администрации Кривого Рога не комментировали взрывы.

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