Сентябрь, 17 в 1:47

Народные депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект закона, которым предлагается разрешить управление легковым автомобилем с 16 лет.

Об этом говорится в законопроекте №8039, который был обнародован на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке депутаты говорят, что хотят разрешить управление транспортными средствами категории B с автоматической коробкой передач для лиц, достигших 16-летнего возраста. Для этого потребуется письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителей.

Сейчас смотрят

При этом для автомобилей категории B с механической коробкой передач предлагается предоставлять такое разрешение для лиц, достигших 17-летнего возраста. Здесь также будет необходимо письменное согласие родителей.

— В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им вред самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им вреда, этот вред возмещается его родителями или опекуном, если они не докажут, что вред был причинен не по их вине, — говорится в пояснительной записке.

На сегодня в автошколах проходить обучение по вождению автомобилем категории В можно с 16 лет, но ездить по дорогам общего пользования разрешается только после 18 лет.