Сентябрь, 17 в 13:16

Украинские защитники подняли национальный флаг Украины в селах Диброва и Щурово, которые находятся в Донецкой области.

Об этом информируют журналисты и Telegram-каналы. Один из них – это Telegram-канал Оперативный ВСУ, публикующий оперативные новости о продвижении украинской армии. Ранее его рекомендовал для просмотра главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Судя по обнародованному видео, участие в освобождении населенного пункта Диброва принимали бойцы Национальной гвардии.

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– Поднимаем флаг над населенным пунктом Донецкой области. Диброва переходит под контроль украинской армии. Национальная гвардия Украины освобождает наши территории шаг за шагом, село за селом. Победа будет за нами. Слава Украине! – подчеркнул военный на видео.

Также стало известно о поднятии флага Украины в курортном селе Щурово Донецкой области. Об этом заявил в обнародованном видео военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он отметил, что украинские защитники взяли Щурово под свой контроль.

Село когда-то было известно своими турбазами и детскими лагерями.

На карте Deep State оба населенных пункта уже обозначены как освобожденные. Следует отметить, что ни в Генеральном штабе ВСУ, ни в Министерстве обороны пока не обнародовали официальную информацию об освобождении сел Щурово и Диброва.

Оба села находятся неподалеку от города Лиман, за который сейчас ведутся тяжелые бои: Щурово на расстоянии около 17 км, а Диброва – 13 км.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснял, что российский фронт на Донбассе может упасть, если ВСУ проведут успешное контрнаступление на направлениях основных дорожных развязок. И одну из ключевых ролей в этом играет деоккупация города Лиман.

Источник: Оперативный ВСУ

Фото: Оперативный ВСУ