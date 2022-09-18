Сентябрь, 17 в 23:55

Посланец Папы Римского, кардинал Конрад Краевский попал под обстрел, когда доставляет гуманитарную помощь от имени Понтифика вблизи украинского города Запорожье.

Как сообщает информагентство Ватикана, кардинал остался невредимым и продолжает свою миссию.

По данным Vatican News, кардинал Конрад Краевский находится в Украине уже в четвертый раз после вторжения России 24 февраля с целью доставки гуманитарной помощи и “духовной поддержки” от имени Папы Франциска.

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Кардинал польского происхождения отправился сначала в Одессу, затем в Запорожье, где он находится в настоящее время. Далее его миссия должна была привести его в Харьков.

Когда Краевский и его компаньоны заканчивали разгрузку продуктов для местных жителей, они попали под обстрел из легкого оружия.

Вместе со своими спутниками кардинал попытался укрыться.

— Впервые в жизни я не знал куда бежать… потому что бежать недостаточно. Нужно знать, куда бежать, — сказал он в интервью Vatican News после обстрела.

Издание сообщает, что кардинал Краевский и те, кто был с ним, вышли из инцидента невредимыми и продолжили доставлять помощь, загруженную в микроавтобус.

Он успел раздать все имеющиеся у него розарии (католически четки, — Ред.), благословленные Папой.

Кардинал назвал день обстрела “днем без милосердия”, для которого “нет ни слез, ни слов”.

Источник: Vatican News

Фото: Vatican News