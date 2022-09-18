Я не знал, куда бежать: под Запорожьем под обстрел попал посол Папы Римского
Посланец Папы Римского, кардинал Конрад Краевский попал под обстрел, когда доставляет гуманитарную помощь от имени Понтифика вблизи украинского города Запорожье.
Как сообщает информагентство Ватикана, кардинал остался невредимым и продолжает свою миссию.
По данным Vatican News, кардинал Конрад Краевский находится в Украине уже в четвертый раз после вторжения России 24 февраля с целью доставки гуманитарной помощи и “духовной поддержки” от имени Папы Франциска.
Кардинал польского происхождения отправился сначала в Одессу, затем в Запорожье, где он находится в настоящее время. Далее его миссия должна была привести его в Харьков.
Когда Краевский и его компаньоны заканчивали разгрузку продуктов для местных жителей, они попали под обстрел из легкого оружия.
Вместе со своими спутниками кардинал попытался укрыться.
— Впервые в жизни я не знал куда бежать… потому что бежать недостаточно. Нужно знать, куда бежать, — сказал он в интервью Vatican News после обстрела.
Издание сообщает, что кардинал Краевский и те, кто был с ним, вышли из инцидента невредимыми и продолжили доставлять помощь, загруженную в микроавтобус.
Он успел раздать все имеющиеся у него розарии (католически четки, — Ред.), благословленные Папой.
Кардинал назвал день обстрела “днем без милосердия”, для которого “нет ни слез, ни слов”.
Источник: Vatican News
Фото: Vatican News