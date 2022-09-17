Жертв может быть больше: прокуратура о братском захоронении в Изюме

Сентябрь, 17 в 11:44

После освобождения оккупированных территорий в Харьковской области весь мир увидел новые преступления российских военных.

В частности, массовое захоронение, содержащее более 400 могил, было обнаружено в Изюме, после того как его освободили из-под российской оккупации.

Но жертв может быть больше, поскольку нельзя исключать, что в некоторых могилах может быть больше одного тела. Об этом в эфире телемарафона Freedom сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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— Также была найдена одна братская могила украинских военных. В ней было похоронено 17 человек. При каких обстоятельствах они погибли и кто их хоронил, будет устанавливать следствие. В целом трагедия в Харьковской области как минимум в несколько раз масштабнее Бучи. Ведь практически в каждом поселке, который находился под оккупацией, есть много мест, где есть одна, две, три, пять, десять могил, — объяснил он.

По словам Дмитрия Чубенко, на одном из тел, которое эксгумировали из массового захоронения в Изюме, на руках и шее была веревка. Это может указывать на то, что человека пытали и после этого убили.

Также он добавил, что большинство могил датированы мартом, поэтому можно предполагать, что подавляющее большинство людей погибли в результате вражеских артобстрелов или “зачисток”, которые проводили российские оккупанты.

Фото: Харьковская областная прокуратура