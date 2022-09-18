Сентябрь, 18 в 10:12

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 230 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 54 480 своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки наши защитники уничтожили еще восемь вражеских танков, 17 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, сбили один вертолет, семь беспилотников и две крылатые ракеты.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 2 210 (+8);

боевые бронированные машины – 4 718 (+17);

артиллерийские системы – 1309 (+3);

РСЗО – 312;

средства ПВО – 168;

самолеты – 251;

вертолеты – 217 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);

крылатые ракеты – 238 (+2);

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3578 (+7);

специальная техника – 122 (+1).

Также в Генштабе сообщают, что Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление в Херсонской области.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.