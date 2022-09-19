Из-за непогоды в Сумской области задерживаются поезда, погиб человек
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в результате непогоды в Бурыне около 20 частных домов остались без крыши, в нескольких — разрушены стены.
К сожалению, стихия лишила жизни человека – на него упала стена. Два человека с травмами средней тяжести находятся в местной больнице, одна женщина с переломом руки в Сумах. Двухмесячный ребенок без сознания в состоянии контузии доставлен в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации.
Также повреждены АЗС, ряд нежилых помещений, автомобилей и линия электропередач.
– В электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыне и части Бурынской общины остались без электроэнергии и связи, — информирует глава ОВА.
Работы ведутся, в течение нескольких часов большинство абонентов будут подключены.
– В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады ГСЧС и энергетиков, работники департамента гражданской защиты населения Сумской ОВА. Обеспечивается эвакуация населения, которое в этом нуждается, и ведутся ремонтные работы, — добавляет Живицкий.
Кроме того, в Укрзализныце сообщают, что была повреждена инфраструктура на участке Конотоп-Ворожба.
Задержки ждут поезда:
- №780 Киев-Сумы;
- №6305 Ворожба-Конотоп;
Также возможны задержки поездов, которые должны отправиться сегодня в рейс:
- №805 Харьков-Конотоп;
- №6306 Бахмач-Ворожба.
– Просим следить за объявлениями на вокзалах и станциях, – обращается Укрзализныця.
Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий