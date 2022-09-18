Чем грозят Украине 800 самолетов и вертолетов РФ у границ — объяснение Жданова

Сентябрь, 18 в 17:56

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем грозят около 800 самолетов и вертолетов РФ возле границ Украины.

— Во-первых, не все (самолеты и вертолеты, — Ред.) могут нести ракеты. Дело в том, что стратегическая авиация может нести на борту ракеты. Те, которыми нас обстреливают. Ракеты Х-22 несут Ту-22М3, это аэродром в Курской области. И аэродром в городе Энгельс — это стратегические бомбардировщики Ту-195 или Ту-160… Так вот они могут нести ракеты, которые могут нанести нам урон, — говорит эксперт.

Он отмечает, что вся остальная авиация, а это порядка 400 самолетов и около 340 вертолетов — не все ударные. Они могут наносить ракетно-бомбовые удары, но с малого расстояния. Поэтому если войдут в воздушное пространство Украины, будут сбиты нашей авиацией.

Также Жданов заявил, что РФ все равно не сможет поднять всю свою стратегическую авиацию, так как у страны-агрессора есть большая проблема.

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— Пилоты! Проблема с пилотам в РФ. У них одиночные применения. То есть работают две-три пары и наносят 25 авиаударов, то есть 25 самолетовылетов. Это могли сделать по пять пилотов. У них огромная проблема с пилотами, — рассказал Жданов.

По его словам, в РФ осталось очень мало пилотов, поэтому враг не может поднять в воздух 400 самолетов или вертолетов одновременно.