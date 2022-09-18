Сентябрь, 18 в 11:22

Российские женщины, чьи мужчины воюют в Украине, мечтают не об их возвращении живыми и здоровыми, а о страшных трофеях – кителях, нашивках, берцах и других вещах, снятых с тел убитых в бою украинцев. СБУ перехватила разговор оккупанта с девушкой.

Простая женщина из Подмосковья мечтает, чтобы ее будущий муж по возвращении с войны в Украине трудоустроился в ЧВК Вагнер, потому что тогда он сможет подарить ей нечто большее.

– Где мои берцы из убитого тела? Где мой китель хахляцкий? Илюша, без кителя ты не можешь с******ся, – требует она.

Эти вещи она “мечтает” использовать в ролевых играх со своим будущим мужем.

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Тот оправдывается, говорит, что пока нет берцев, и мечтает просто убежать отсюда, а не о каких-то трофеях.

Между тем во время бегства из Харьковской области подразделения 11 армейского корпуса Балтийского флота российской армии потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники, сообщил Генштаб ВСУ.

А 64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях.