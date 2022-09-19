Сентябрь, 18 в 23:34

Оккупант из 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ рассказывает побратиму об отходе с остатками личного состава в Россию через Донецк.

— Короче, тут у нас маленькая большая ж*па. Мы в Донецке. Нас 19 человек. Наш взвод, короче, расх*ярили. Нас осталось трое человек всего лишь. Тут, короче, сейчас ж*па, мы живем в подвале. Тут пипец, нас не кормят них*я. Ж*па происходит здесь. Командования нет. Прибились тут к артиллерии, если че придет, не дай бог, на меня — груз 200 — я живой! Понял? Мы будем выходить в Россию. Понял? Отсюда. Все. Мы вообще в кольце были, — говорит военный РФ.

Также он отмечает, что они одни остались, без командования.

— Нету никого у нас! Мы одни, понимаешь? Нет ни офицеров, никого. Тут укропы стоят. Везде укропы стоят! Мы сейчас пойдем по дороге, нас в плен возьмут! Ты че, дурак, что-ли? Куда мы пойдем? Везде бл*, все. Окружили нах*й. Куда мы пойдем? — паникует российский военный.