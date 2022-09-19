В Харьковской области ВСУ захватили современный российский танк Т-90М Прорыв
В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М Прорыв.
Фото техники оккупантов обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption.
Отмечается, что танк Т-90М Прорыв попал к ВСУ без видимых повреждений. Скорее всего, оккупанты бросили его во время спешного отступления из Харьковской области.
Т-90М Прорыв оснащен комплексом средств понижения заметности, известным под названием Накидка. Комплекс представляет собой набор чехлов из радиопоглотительного материала и секций для покрытия боевой машины.
То, что в Харьковской области россияне используют танки Т-90М Прорыв, стало известно в апреле.
Уже в мае в окрестностях населенного пункта Старый Салтов украинские силы уничтожили первый танк Т-90М.
Отметим, что Т-90М Прорыв (объект 188М) был разработан в рамках ОКР Прорыв-3 и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72.
Эти боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.
На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты Реликт. Также он может быть оборудован и комплексом активной защиты Арена-М.
Фото: Shawshank Redemption
Источник: Милитарный