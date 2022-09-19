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Факты / Україна

Наживка – как червячок на крючке: Маляр объяснила, чем опасны “хорошие” россияне

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ганна Маляр

Пропагандистским оружием врага есть и хорошие россияне, которые действительно могут быть неплохими, но их однозначно используют против нас.

Об этом в Facebook сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Таким же пропагандистским оружием врага есть и “хорошие россияне”. Они действительно могут быть хорошими, но они однозначно используют против нас. Это наживка – как червячок на рыболовном крючке, – говорит она.

Маляр также подчеркнула, что для авторитарного российского режима они полезны, потому что делают страну уже и не такой авторитарной. А “для противников санкций и признания России страной-террористом есть хороший аргумент” — якобы у РФ есть вменяемые “известные люди, лидеры мнений, которые могут менять Россию и россиян”.

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Она считает, что из-за “хороших” россиян запустят потом оправдание этой войне — будто “бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред”.

– Не путайте поле битвы. Нам “хорошие” россияне нужны не в нашем информационном поле, а в российском – пусть достукиваются до своих сограждан. А у нас с вами своя информационная задача – мы бережем свое информационное поле от их информационной экспансии, – говорит Маляр.

Также замминистра обороны призвала украинцев не сообщать координаты важных объектов, госпиталей в информационном пространстве.

– Все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится мишенью врага, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой, – заявляет Маляр.

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Фото: Анна Маляр

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