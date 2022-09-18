Оккупанты делят награбленное перед бегством: Подоляк о стрельбе в Херсоне

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Вчерашняя стрельба в Херсоне – просто разборки между кадыровцами, вангеровцами и российскими военными, которые не могут поделить награбленное перед бегством из города.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал стрельбу, которую слышали накануне вечером жители Херсона.

– Масштабная стрельба в центре Херсона – еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зеками, кадыровцами, военными РФ и ФСБ. Число “бытовых конфликтов” увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении ВСУ, – написал он в соцсети.

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Масштабна стрілянина в центрі Херсона — ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, «кадирівцями», військовими РФ та ФСБ. Кількість «побутових конфліктів» збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних Сил України. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 18, 2022

Вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк назвала эту стрельбой провокацией, которую враг использует, чтобы население Херсонщины изменило свое мнение и считало, что украинские военные их не освобождают, а якобы захватывают.

Фото: Михайло Подоляк