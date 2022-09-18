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Факты / Україна

Оккупанты делят награбленное перед бегством: Подоляк о стрельбе в Херсоне

Валентина Летяк, редактор ленты
Оккупанты делят награбленное перед бегством: Подоляк о стрельбе в Херсоне

Вчерашняя стрельба в Херсоне – просто разборки между кадыровцами, вангеровцами и российскими военными, которые не могут поделить награбленное перед бегством из города.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал стрельбу, которую слышали накануне вечером жители Херсона.

– Масштабная стрельба в центре Херсона – еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зеками, кадыровцами, военными РФ и ФСБ. Число “бытовых конфликтов” увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении ВСУ, – написал он в соцсети.

 

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Вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк назвала эту стрельбой провокацией, которую враг использует, чтобы население Херсонщины изменило свое мнение и считало, что украинские военные их не освобождают, а якобы захватывают.

Фото: Михайло Подоляк

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