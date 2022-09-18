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Факты / Україна

Оккупанты продолжают бессмысленное наступление вокруг Донецка и Бахмута — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Оккупанты продолжают бессмысленное наступление вокруг Донецка и Бахмута — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Российские подразделения продолжают вести бессмысленные наступательные бои вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от контрнаступлений ВСУ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, армия РФ продолжает атаковать Бахмут и ряд сел под Донецком. Но такая тактика лишь создает эмоциональную картинку для жителей “ДНР”, которые поддерживают военные действия России.

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Для атак вокруг Донецка российское командование направляет подразделения из очень ограниченных резервов, вместо того чтобы сосредоточиться на обороне вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Аналитики сомневаются, что российским оккупантам удастся добиться успехов вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. Захватчики просто продолжают почти автоматическое завоевание позиций в Донецкой области. Это создает впечатление, что армия РФ оторвана от общих реалий военных действий.

ISW

Неспособность России отправить значительное подкрепления в восточную часть Харьковской и в Луганскую область делает большую часть оккупированных территорий крайне уязвимыми для контрнаступлений ВСУ.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что ВСУ продолжают контрнаступление к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. Это позволит украинским Силам обороны окружить российские подразделения, которые находятся вокруг Лимана.

Источник: ISW

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