Сентябрь, 18 в 9:47

Российские подразделения продолжают вести бессмысленные наступательные бои вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от контрнаступлений ВСУ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, армия РФ продолжает атаковать Бахмут и ряд сел под Донецком. Но такая тактика лишь создает эмоциональную картинку для жителей “ДНР”, которые поддерживают военные действия России.

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Для атак вокруг Донецка российское командование направляет подразделения из очень ограниченных резервов, вместо того чтобы сосредоточиться на обороне вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Аналитики сомневаются, что российским оккупантам удастся добиться успехов вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. Захватчики просто продолжают почти автоматическое завоевание позиций в Донецкой области. Это создает впечатление, что армия РФ оторвана от общих реалий военных действий.

Неспособность России отправить значительное подкрепления в восточную часть Харьковской и в Луганскую область делает большую часть оккупированных территорий крайне уязвимыми для контрнаступлений ВСУ.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что ВСУ продолжают контрнаступление к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. Это позволит украинским Силам обороны окружить российские подразделения, которые находятся вокруг Лимана.

Источник: ISW