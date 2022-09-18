Прикольно гонять по улицам и стрелять по курам: оккупант о том, как “развлекаются” военные РФ
Российские оккупанты мародерят и устраивают беспорядки на временно захваченных украинских территориях.
Об этом рассказывает оккупант, запись разговора которого обнародовало Главное управление разведки Украины. Он жалуется на “скучную” жизнь. Но говорит, что когда ворует какую-нибудь технику, то ему становится интереснее.
– Залетаю в брошенные дома, сламываю гараж, если нахожу мотоцикл – завожу и угоняю, – говорит он.
В ответ на вопрос, зачем это делать, оккупант говорит, что транспорт забирают якобы для того, чтобы люди не смогли ехать и передавать своим, что происходит в селе.
— Здесь процентов 20 мирных жителей, остальные все мы. Ну, это во-первых. А, во-вторых, просто прикольно безнаказанно гонять по улицам, стрелять по курам, — объясняет захватчик.