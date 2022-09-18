Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Прикольно гонять по улицам и стрелять по курам: оккупант о том, как “развлекаются” военные РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Прикольно гонять по улицам и стрелять по курам: оккупант о том, как “развлекаются” военные РФ
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты мародерят и устраивают беспорядки на временно захваченных украинских территориях.

Об этом рассказывает оккупант, запись разговора которого обнародовало Главное управление разведки Украины. Он жалуется на “скучную” жизнь. Но говорит, что когда ворует какую-нибудь технику, то ему становится интереснее.

– Залетаю в брошенные дома, сламываю гараж, если нахожу мотоцикл – завожу и угоняю, – говорит он.

Сейчас смотрят

В ответ на вопрос, зачем это делать, оккупант говорит, что транспорт забирают якобы для того, чтобы люди не смогли ехать и передавать своим, что происходит в селе.

— Здесь процентов 20 мирных жителей, остальные все мы. Ну, это во-первых. А, во-вторых, просто прикольно безнаказанно гонять по улицам, стрелять по курам, — объясняет захватчик.

Читайте
Путин разрешил: перехват СБУ о мародерстве оккупантов в Украине

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка