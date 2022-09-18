Прикольно гонять по улицам и стрелять по курам: оккупант о том, как “развлекаются” военные РФ

Сентябрь, 18 в 10:47

Российские оккупанты мародерят и устраивают беспорядки на временно захваченных украинских территориях.

Об этом рассказывает оккупант, запись разговора которого обнародовало Главное управление разведки Украины. Он жалуется на “скучную” жизнь. Но говорит, что когда ворует какую-нибудь технику, то ему становится интереснее.

– Залетаю в брошенные дома, сламываю гараж, если нахожу мотоцикл – завожу и угоняю, – говорит он.

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В ответ на вопрос, зачем это делать, оккупант говорит, что транспорт забирают якобы для того, чтобы люди не смогли ехать и передавать своим, что происходит в селе.