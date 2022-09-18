Сентябрь, 18 в 11:18

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег. Видимость сейчас ограничена, ветер юго-западный 6-8 м/с.

Также Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает о первых морозах в горах. Так, температура воздуха опустилась до -1°С.

По информации Укргидрометцентра, в западных областях Украины 18 сентября ожидаются дожди. Температура воздуха будет днем ​​колебаться в пределах +10-13°С, а ночью столбики термометров будут показывать +7-10°С.

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Также осадки и похолодание в воскресенье прогнозируют во всех регионах.

Согласно данным Укргидрометцентра, 19 сентября температура воздуха ночью в западных областях Украины опустится еще ниже – до +4-7°С.

Синоптики снова прогнозируют дожди. Но 19 сентября осадки ожидаются только на Западе.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост