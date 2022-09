Как ВСУ освобождали 60 тыс. кв. км оккупированных территорий Украины — интерактивная карта ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) создал интерактивную карту, которая показывает успехи Вооруженных сил Украины в освобождении оккупированных территорий.

На карте можно увидеть, как изменяются масштабы захваченных россиянами территорий на протяжении 200 полномасштабной войны.

Отмечается, что с апреля 2022 года украинские войска освободили более 60 тыс. квадратных километров.

The first 200 days of Russia’s invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.

Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL

— Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022