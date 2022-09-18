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Факты / Україна

Как ВСУ освобождали 60 тыс. кв. км оккупированных территорий Украины — интерактивная карта ISW

Валентина Чорна, редактор ленты
Как ВСУ освобождали 60 тыс. кв. км оккупированных территорий Украины — интерактивная карта ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Американский Институт изучения войны (ISW) создал интерактивную карту, которая показывает успехи Вооруженных сил Украины в освобождении оккупированных территорий.

На карте можно увидеть, как изменяются масштабы захваченных россиянами территорий на протяжении 200 полномасштабной войны.

Отмечается, что с апреля 2022 года украинские войска освободили более 60 тыс. квадратных километров.

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Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российским подразделениям вокруг Лимана грозит окружение.

По данным американских аналитиков, упорное наступление ВСУ на восток вдоль северного берега Северского Донца может ликвидировать российские позиции вокруг Лимана и открыть подходы к Лисичанску, а затем и к Северодонецку Луганской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 207-й день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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