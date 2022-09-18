Как ВСУ освобождали 60 тыс. кв. км оккупированных территорий Украины — интерактивная карта ISW

Сентябрь, 18 в 19:11

Американский Институт изучения войны (ISW) создал интерактивную карту, которая показывает успехи Вооруженных сил Украины в освобождении оккупированных территорий.

На карте можно увидеть, как изменяются масштабы захваченных россиянами территорий на протяжении 200 полномасштабной войны.

Отмечается, что с апреля 2022 года украинские войска освободили более 60 тыс. квадратных километров.

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The first 200 days of Russia’s invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar. Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российским подразделениям вокруг Лимана грозит окружение.

По данным американских аналитиков, упорное наступление ВСУ на восток вдоль северного берега Северского Донца может ликвидировать российские позиции вокруг Лимана и открыть подходы к Лисичанску, а затем и к Северодонецку Луганской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 207-й день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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