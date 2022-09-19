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Факты / Україна

Зеленский о контрнаступлении: кому-то кажется, что есть определенное затишье, но это — подготовка

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский о контрнаступлении: кому-то кажется, что есть определенное затишье, но это — подготовка
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что некоторое затишье является подготовкой к следующему ряду важных для украинцев слов, “потому что Украина должна быть свободна вся”.

— Сейчас кому-то кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду, к следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободна вся, – отметил президент.

Также он заявил, что слова “Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили” звучат сейчас постоянно и всюду.

— Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, каждый день, каждый вечер, каждую ночь – уже 207 дней, — говорит глава государства.

За это Зеленский поблагодарил ВСУ, Силы специальных операций, ГУР, СБУ, терроборону, пограничников и “всю систему МВД — от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей ГСЧС”.

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— Важнейшие слова, звучащие благодаря нашим медицинским работникам и транспортникам, благодаря энергетикам и волонтерам, благодаря бойцам информационного фронта и педагогам, благодаря дипломатам и многим другим, кто выполняет свою работу так, что это усиливает нас всех. Усиливает нашу способность бороться и побеждать, – говорит президент.

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