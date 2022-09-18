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Факты / Україна

ВСУ за сутки уничтожили пять российских беспилотников и вертолет Ка-52

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили пять российских беспилотников и вертолет Ка-52

В течение суток, 17 сентября, Воздушные силы Украины уничтожили пять российских беспилотников и вражеский вертолет Ка-52.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

— 17 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожены пять БПЛА оперативно-тактического уровня и один вертолет Ка-52, — отметили они.

В командовании уточнили, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил ВСУ осуществила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.

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Нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также средствам противовоздушной обороны врага.

В Генштабе сообщили, что ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Также уничтожили еще восемь вражеских танков, 17 боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, сбили один вертолет, семь беспилотников и две крылатые ракеты.

Фото: Воздушные силы ВСУ

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