Сентябрь, 19 в 12:46

В ночь на понедельник, 19 сентября, на временно оккупированной территории Луганской области была уничтожена база российских оккупантов и вражеская техника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Так, были нанесены удары по силам войск РФ в городе Кадиевка (бывший Стаханов) и поселке Новоайдар.

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В частности, в Кадиевке уничтожена база оккупантов, которая находилась во Дворце культуры.

– Удивительная ночь. Кадиевка и Новоайдар. А им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. “Хлопки”. В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры, — подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что на территории Новоайдарского лесхоза также уничтожена техника и личный состав войск РФ.

”Хлопки” в Луганской области: ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке / 2 фотографии

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, есть информация о десятках погибших рашистов в Кадиевке. Согласно предварительным данным, в уничтоженной казарме базировались наемники из ЧВК Вагнера.

Накануне Сергей Гайдай отмечал, что “хлопки” в Луганской области в последнее время происходят довольно точно. В частности, в Сватово после взрыва в гостинице погибли около 200 солдат армии РФ.

Кроме того, ВСУ уничтожили в Сватово автовокзал, внутри которого проживали рашисты.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай