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Факты / Україна

Белогоровка полностью под контролем ВСУ – глава Луганской ОВА

Валентина Летяк, редактор ленты
Белогоровка полностью под контролем ВСУ – глава Луганской ОВА

В Луганской области ВСУ освободили Белогоровку и зачистили населенный пункт от оккупантов. Об этом сообщил глава ОАВ Сергей Гайдай.

– Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет гораздо труднее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр Луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что “парадом” не зайдем, — подчеркнул он.

Накануне Гайдай сообщил, что после значительных потерь при отступлении с Харьковщины россияне строят оборонительные сооружения на территории Луганской области и отлавливают мужчин на улицах.

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Враг также стягивает технику в районе Троицкого, Сватового, Рубежного и Попасной.

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Фото: Сергій Гайдай

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