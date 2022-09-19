Били током, резали ножом, жгли тело металлом: в Балаклее соседи донесли на парня с проукраинской позицией
В освобожденной от российских оккупантов Балаклее на Харьковщине было две пыточные — одна в помещении типографии, а другая — напротив, в подвалах райотдела полиции.
Один из местных жителей находился в пыточной райотдела более 90 дней. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
– Это молодой парень, которому чуть больше 20 лет. Соседи “донесли”, что у него проукраинская позиция. Оккупанты задержали парня. Его били, использовали ток, резали ножом, жгли тело нагретым металлом и требовали признания, что он якобы шпион и корректировщик огня, — сообщил уполномоченный.
Дмитрий Лубинец добавил, что, по словам молодого человека, максимальную жестокость проявляли именно граждане РФ, в частности, у них это были сотрудники Росгвардии и ФСБ.
Он рассказал, что круглосуточно заключенные слышали крики мужчин или женщин, к которым применяли пытки и калечили.
Источник: Радио НВ