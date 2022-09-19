Били током, резали ножом, жгли тело металлом: в Балаклее соседи донесли на парня с проукраинской позицией

Сентябрь, 19 в 8:56

В освобожденной от российских оккупантов Балаклее на Харьковщине было две пыточные — одна в помещении типографии, а другая — напротив, в подвалах райотдела полиции.

Один из местных жителей находился в пыточной райотдела более 90 дней. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Это молодой парень, которому чуть больше 20 лет. Соседи “донесли”, что у него проукраинская позиция. Оккупанты задержали парня. Его били, использовали ток, резали ножом, жгли тело нагретым металлом и требовали признания, что он якобы шпион и корректировщик огня, — сообщил уполномоченный.

Дмитрий Лубинец добавил, что, по словам молодого человека, максимальную жестокость проявляли именно граждане РФ, в частности, у них это были сотрудники Росгвардии и ФСБ.

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Он рассказал, что круглосуточно заключенные слышали крики мужчин или женщин, к которым применяли пытки и калечили.

Источник: Радио НВ