Сентябрь, 19 в 10:34

В начале августа глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак заявил, что важно до зимы завершить активную фазу войны. По его словам, чем дольше вражеская армия будет находиться на временно оккупированных территориях и будет пытаться строить оборонительные рубежи, тем сложнее будет их деоккупировать.

Факты ICTV расспросили военного эксперта Александра Коваленко о том, что нужно Вооруженным силам Украины, чтобы успешно пройти зиму, и сможет ли Россия нарастить военную мощь в этот период.

Александр Коваленко считает, вряд ли оккупационная армия сможет восстановить силы и наладить обеспечение своих подразделений за зиму. Да и зимний период не будет преградой для активных действий ВСУ.

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Здесь стоит напомнить, что тяжелые бои на Донбассе в 2014-2015 годах (Дебальцево, оборона ДАПа) велись именно зимой. И сейчас – полномасштабное вторжение России в Украину началось именно 24 февраля.

По словам эксперта, вести бои в зимний период – это действительно проблематично, но для той стороны, которая не готовилась. Александр Коваленко уверен, что у Генштаба ВСУ есть тактические решения на зимнее время года.

По мнению эксперта, подготовиться к зиме будет сложнее именно для вооруженных сил РФ, а не ВСУ. Именно у россиян будет значительный дефицит обеспечения во всем, начиная от необходимой экипировки.

— Стоит напомнить, как в начале вторжения российские военные массово получали обморожение, несмотря на то, что были в зимней экипировке. Это произошло потому, что командование не способно поддерживать свои подразделения в полевых условиях. Не исключено, что и сейчас российское руководство не сможет обеспечить свои подразделения всем необходимым, – заявляет Александр Коваленко.

По его мнению, украинским Силам обороны следует держать оккупантов под постоянным огневым контролем, чтобы у врага не оставалось никакой возможности обновлять личный состав и наносить ответные удары.

По словам эксперта, вполне возможно, что РФ за зиму накопит немного сил и средств, однако в условиях этой войны это будет ничтожно.

– Они (россияне, – Ред.) могут собрать до 20 тыс. личного состава, научить каким-то базовым навыкам, обеспечить оружием и тому подобное. 20 тыс. – это примерно 25 батальонных тактических групп (БТГ). Этого недостаточно для удержания, например, Херсонской области, и здесь уже речи не идет о каких-то наступательных действиях в сторону Николаева, Кривого Рога или Запорожья, — отмечает Александр Коваленко.

Он считает, что для успешного наступления российской армии нужно “свежих”, хорошо обученных и укомплектованных по меньшей мере 40 БТГ. И проблема России в том, что у нее нет такого количества профессиональных кадров с опытом боевых действий.

То же касается и техники — как тяжелой, так и легкой. К примеру, россияне активно расконсервируют танки Т-72, ​​Т-80. Однако перед отправкой на фронт на каждой машине нужно провести ремонт, потому что условия хранения были не надлежащими.

По словам Александра Коваленко, например, ремонт танка Т-72 занимает два месяца, а Т-80 – еще дольше.

— У России с советских времен есть тысячи таких танков, однако вопрос в том, что их состояние вовсе не боевое, а быстро восстанавливать РФ не имеет возможности, потому что за последние 10 лет ВПК сильно деградировал, — отмечает эксперт.

Что касается боеприпасов, то и здесь у россиян не все ладно. Такие ракеты, как Калибр, Искандер, Оникс, модификации ракеты типа Х, Точка У и другие — в дефиците. Наибольший дефицит Калибров.

– Если говорить о боеприпасах к ствольной артиллерии: 152-мм, 80-мм, 82-мм, а также реактивные боеприпасы, то на складах Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей они почти закончились. Остается еще много боеприпасов, но они не пригодны к использованию из-за ненадлежащего хранения, – рассказывает военный эксперт.

Сегодня Россия подвозит снаряды из Беларуси, и за август успела вывезти более 12 тыс. тонн. Еще россияне везут боеприпасы из Центрального (Улан-Удэ) и Восточного (Уссурийск) военных округов. Но это тысячи километров пути, что занимает недели времени. Да и много в одном эшелоне не привезут.

В настоящее время ВПК России может производить 1-1,5 млн выстрелов в год. Для наступления российской армии нужно производить от 50 до 70 тыс. выстрелов в сутки. Для обороны требуется от 30 до 40 тыс. выстрелов в сутки.

– А производство 1,5 млн выстрелов в год позволяет осуществлять 3-5 тыс. выстрелов в сутки. Фактически россияне не смогут ни наступать, ни вести оборону, – отмечает военный эксперт.

Что касается Вооруженных сил Украины, то наше командование должно сосредоточиться на качественной подготовке кадров и обеспечить военных необходимой экипировкой. Кроме того, ВСУ не должны давать врагу передышки – необходимо постоянное огневое воздействие.

Следует отметить, что техника и боеприпасы, которые Украина получает от западных партнеров, являются современными и технологичными в отличие от российских.