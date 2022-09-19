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Факты / Україна

Гайдай о больших потерях оккупантов из-за “бавовны” на Луганщине и смерти 200 рашистов в Сватово

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Гайдай о больших потерях оккупантов из-за “бавовны” на Луганщине и смерти 200 рашистов в Сватово
Фото: Генштаб ВСУ

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что “хлопки” в Луганской области в последнее время происходят достаточно точно. Так, в Сватово сегодня ночью после взрыва в гостинице погибли около 200 солдат армии РФ.

– Четко “бавовна” происходит и в отелях, и в общежитиях, где как раз проживают представители российской армии. У них большие потери за последнее время, – говорит глава ОВА.

Также он отметил, что оккупанты стягивают войска к линии фронта, готовятся к обороне.

— Видим, зарываются, готовят оборонные сооружения и накапливают личный состав и тяжелую технику. Но склады взрываются и с боекомплектами у них могут быть проблемы. оккупанты глушат полностью всю связь, как мобильную, так и интернет. И проводят тщательные проверки местное население, — говорит Гайдай.

РФ уже запустила последнюю волну мобилизации местного населения, которая, по его мнению, особого результата не даст.

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Кроме того, Гайдай получает все больше личных сообщений с просьбой освободить Луганщину от оккупантов. Патриотические настроения растут – жители и флаги снимают рашистские и колеса представителям так называемой “народной милиции” режут.

К тому же, глава Луганской ОВА отметил, что не стоит ожидать скорого освобождения оккупированных территорий Луганщины, ведь такой вариант приведет к большим потерям в украинской армии, на которые наше государство никогда не пойдет.

– Каждая операция будет тщательно продумана и реализована, вроде, Харьковской области, – говорит Гайдай.

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