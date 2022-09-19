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Факты / Україна

Карта боевых действий на 19.09.2022 – ситуация на фронте

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Війна в Україні

Полномасштабная война в Украине уже длится 208 сутки. Вооруженные силы Украины в течение суток отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Карта боевых действий в Украине на 19.09.2022

Фото: ISW

За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Першотравневое, Темировка, Сухой Пруд, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Из танков, минометов и артиллерии российские захватчики били.

  • на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск);
  • на Краматорском направлении (Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка);
  • на Бахмутском направлении (Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево);
  • на Авдеевском направлении (Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское);
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях (Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка);
  • на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

Потери РФ на 17 сентября 2022

  • личного состава – около 54 650 (+170),
  • танков ‒ 2 212 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 720 (+2),
  • артиллерийских систем – 1 313 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 312,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 168,
  • самолетов – 251,
  • вертолетов – 217,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 238,
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3),
  • специальной техники – 125 (+3).

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ISW, Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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