Карта боевых действий на 19.09.2022 – ситуация на фронте
Полномасштабная война в Украине уже длится 208 сутки. Вооруженные силы Украины в течение суток отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.
Карта боевых действий в Украине на 19.09.2022
За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Першотравневое, Темировка, Сухой Пруд, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Из танков, минометов и артиллерии российские захватчики били.
- на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск);
- на Краматорском направлении (Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка);
- на Бахмутском направлении (Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево);
- на Авдеевском направлении (Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское);
- на Новопавловском и Запорожском направлениях (Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка);
- на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.
Потери РФ на 17 сентября 2022
- личного состава – около 54 650 (+170),
- танков ‒ 2 212 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 4 720 (+2),
- артиллерийских систем – 1 313 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 312,
- средств противовоздушной обороны ‒ 168,
- самолетов – 251,
- вертолетов – 217,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
- крылатых ракет ‒ 238,
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3),
- специальной техники – 125 (+3).
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ISW, Генштаб ВСУ