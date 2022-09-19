Сентябрь, 19 в 10:12

Полномасштабная война в Украине уже длится 208 сутки. Вооруженные силы Украины в течение суток отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

Карта боевых действий в Украине на 19.09.2022

За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Першотравневое, Темировка, Сухой Пруд, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Из танков, минометов и артиллерии российские захватчики били.

на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск);

(в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск); на Краматорском направлении (Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка);

(Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка); на Бахмутском направлении (Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево);

(Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево); на Авдеевском направлении (Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское);

(Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское); на Новопавловском и Запорожском направлениях (Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка);

(Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка); на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

Потери РФ на 17 сентября 2022

личного состава – около 54 650 (+170),

танков ‒ 2 212 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 4 720 (+2),

артиллерийских систем – 1 313 (+4),

реактивных систем залпового огня – 312,

средств противовоздушной обороны ‒ 168,

самолетов – 251,

вертолетов – 217,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатых ракет ‒ 238,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 581 (+3),

специальной техники – 125 (+3).

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ISW, Генштаб ВСУ