Сентябрь, 19 в 16:50

В Украине проходит расследование пяти уголовных производств по факту создания российскими оккупантами так называемых фильтрационных лагерей для украинцев.

Об этом рассказал в одном из интервью генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, следствие установило уже 50 мест незаконного содержания украинцев.

– По фильтрационным лагерям мы имеем пять производств. Всего после 24 февраля установлено 50 мест незаконного содержания, в том числе те, которые используются в качестве фильтрационных лагерей, — подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что также зарегистрировано уголовное производство по факту теракта в Еленовке и незаконного содержания там украинских военнопленных. Следствие сейчас собирает информацию, включая открытые источники и разведывательные данные от партнеров.

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– Предварительные выводы международных экспертов я уже коммуницировал – что это могло быть следствием применения термобарического оружия. Но провести экспертизу последствий, например, взрыва, дистанционно, без доступа в помещение – сложно для любого судебного эксперта, — объяснил Костин.

Генпрокурор напомнил, что российские оккупанты делают все возможное, чтобы уничтожить следы своих преступлений на временно захваченных территориях Украины.

Он также отметил, что достаточно осторожно относится к возможной поездке миссии ООН в Еленовку, поскольку, скорее всего, это будет происходить под контролем оккупантов.

Как известно, в ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных в бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

По предварительным выводам международных экспертов, это был теракт, во время которого российские войска применили термобарическое оружие.

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш анонсировал миссию по расследованию убийства украинских пленных в Еленовке.