Сентябрь, 19 в 20:08

В Харьковской области Вооруженные силы Украины держат позиции настолько крепко, что российские оккупанты ощутимо паникуют.

Об этом в вечернем обращении 19 сентября заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что у российских военных в Украине есть только два варианта — бегство с нашей земли или плен.

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— У коллаборантов варианты похожие – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, впустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины, — отметил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил Национальную полицию, Службу безопасности Украины и украинских воинов, которые проявляют устойчивость и шаг за шагом освобождают территории от врага.

По словам Зеленского, сейчас государство пристально занимается вопросами обеспечения украинских воинов перед зимой.