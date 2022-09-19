На Херсонщине российская ДРГ пыталась с тыла нанести удар ВСУ – ОК Юг

Сентябрь, 19 в 16:45

Ситуация на южнобукском направлении напряженная, но контролируется Силами обороны. Россияне продолжают вести оборонные действия, а на отдельных участках пытаются контратаковать, ведут аэроразведку и выискивают способы проникновения в тыл позиций ВСУ.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

По его словам, около полуночи в районе Архангельского Херсонской области вражеская ДРГ до 10 человек пыталась зайти в тыл нашего подразделения, но была обнаружена и поражена.

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– В результате стрелкового боя с потерями враг отступил, – уточнил Назаров.

Он также сообщил, что сегодня утром зенитчики сбили в небе над Херсонщиной вражеский штурмовик Су-25.

В Черном море Россия сейчас удерживает четыре корабля, в том числе один надводный ракетоноситель с восемью ракетами Калибр на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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