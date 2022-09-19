Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты атаковали Николаев ракетами: в городе слышны взрывы

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Оккупанты атаковали Николаев ракетами: в городе слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 19 сентября российские оккупанты снова атаковали Николаев ракетами.

Местные жители насчитали около 9 взрывов.

На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась о 00:16 и длилась 53 минуты. По предварительным данным, оккупанты запускали ракеты ЗРК С-300 из Скадовского района Херсонской области.

Сейчас смотрят

В сети сообщают, что были попадания на территорию Южно-Украинской АЭС. Повредило коммуникации.

Напомним, что россияне обстреляли один из районов Николаева 17 сентября. В результате вражеского огня пострадала гражданская инфраструктура, в том числе одна из больниц и автогаражный кооператив.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
В Николаеве задержали российского агента, фиксировавшего позиции ВСУ на юге – СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка