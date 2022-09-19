Сентябрь, 19 в 0:35

Ночью 19 сентября российские оккупанты снова атаковали Николаев ракетами.

Местные жители насчитали около 9 взрывов.

На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась о 00:16 и длилась 53 минуты. По предварительным данным, оккупанты запускали ракеты ЗРК С-300 из Скадовского района Херсонской области.

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В сети сообщают, что были попадания на территорию Южно-Украинской АЭС. Повредило коммуникации.

Напомним, что россияне обстреляли один из районов Николаева 17 сентября. В результате вражеского огня пострадала гражданская инфраструктура, в том числе одна из больниц и автогаражный кооператив.

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