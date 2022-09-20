Сентябрь, 19 в 21:28

В Киевской области добровольцы обнаружили тела двух гражданских, погибших в результате российской агрессии.

— Добровольцы Бучи обнаружили тела еще двух жертв российской агрессии. Во время патрулирования леса к Варшавской трассе в районе поселка Ворзель добровольцами Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 были обнаружены останки двух людей в гражданской одежде, — говорится в сообщении Бучанского городского совета.

На место был вызван наряд Нацполиции.

Вблизи Ворзеля обнаружены тела еще двух гражданских, ставших жертвами агрессии РФ / 2 фотографии

Напомним, что 15 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.

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На следующий день было эксгумировано 22 тела погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, у которых были связаны руки веревками за спиной.

19 сентября специалисты уже эксгумировали более 140 тел жертв российской агрессии.

Источник: Бучанский городской совет