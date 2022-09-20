Вблизи Ворзеля обнаружены тела еще двух гражданских, ставших жертвами агрессии РФ
В Киевской области добровольцы обнаружили тела двух гражданских, погибших в результате российской агрессии.
— Добровольцы Бучи обнаружили тела еще двух жертв российской агрессии. Во время патрулирования леса к Варшавской трассе в районе поселка Ворзель добровольцами Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 были обнаружены останки двух людей в гражданской одежде, — говорится в сообщении Бучанского городского совета.
На место был вызван наряд Нацполиции.
Напомним, что 15 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.
На следующий день было эксгумировано 22 тела погибших гражданских, а также 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, у которых были связаны руки веревками за спиной.
19 сентября специалисты уже эксгумировали более 140 тел жертв российской агрессии.
Источник: Бучанский городской совет