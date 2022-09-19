Сентябрь, 19 в 19:16

За сутки 19 сентября авиация ВСУ поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и склад боеприпасов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

Кроме того, подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

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— Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также трем складам боеприпасов оккупантов. Общие потери врага уточняются, — говорится в сообщении.

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.

Также в Генштабе подтвердили факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября в Запорожской области.

– На указанном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, пять единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили больше ста военнослужащих, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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