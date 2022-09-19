Россия испытывает большую нехватку техники: что будет исчезать из вооружения

Сентябрь, 19 в 9:01

На войне в Украине РФ потеряла большое количество военной техники, а некоторые виды техники могут вообще исчезнуть из российской номенклатуры.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его словам, страна-агрессор испытывает большую нехватку определенных видов вооружения. Уже сейчас исчезают некоторые образцы военной техники, которые уникальны, а с некоторыми возникают сложности.

— Например, боевая машина огнеметчиков (БМО-Т). Она была произведена в количестве 10 единиц, из них как минимум 4 были уничтожены в Украине. По моей информации, Россия потеряла даже больше таких машин на фронте, – говорит Коваленко.

Также могут возникнуть проблемы с новыми танками T-90.

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– Россияне не производят такие танки с нуля уже несколько лет. Они не могут их производить. Поэтому оккупанты получают танки T-90 исключительно за счет глубокой модернизации T-72, – сказал военный обозреватель.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 208-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Уралвагонзавод