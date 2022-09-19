Сентябрь, 19 в 8:58

Украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, российские военные боятся повторить на правобережной Херсонщине такое же беспорядочное отступление, как было в Харьковской области, и готовят пути отхода.

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— Российские войска, вероятно, пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод в западной части Херсонской области, чтобы избежать хаотического бегства, который характеризовал крах российских оборонных позиций в Харьковской области в начале этого месяца, — отметили аналитики.

В ISW говорят, что, несмотря на существенное усиление подразделениями 1-й гвардейской танковой армии, российская группировка на правом берегу Днепра стремительно ослабляется из-за наступательных действий ВСУ. Оккупанты пытаются их замедлить и отойти на лучшие оборонительные позиции, однако они все больше ощущают украинские атаки на свою логистику.

Есть основания полагать, что россиянам уже не хватает продуктов и, возможно, дефицит боеприпасов, о котором свидетельствует частичное уменьшение интенсивности огня. Кое-где оборона уже прорвана.

— Некачественные подразделения вышли из строя на некоторых участках российской линии фронта и все больше позволяют продвигаться украинцам. Украинские войска, вероятно, вернут себе значительную часть, если не всю, западной Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать препятствовать российским линиям поставок и форсировать их продвижение, — подчеркнули эксперты.

Кроме того, украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию. В ISW добавили, что Донецкая область – единственный регион, где армия РФ все еще пытается проводить наступательные операции.

Источник: ISW