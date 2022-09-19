Сентябрь, 19 в 16:00

В Украине уголовные производства в отношении девяти российских военнослужащих уже завершились приговором суда.

Об этом сообщил в одном из интервью руководитель Офиса генпрокурора Андрей Костин.

– Относительно российских военных, дела которых переданы в суд, у нас уже есть приговоры в отношении девяти военных, — отметил он.

Генпрокурор уточнил, что приговор за убийство вынесен только в отношении россиянина Вадима Шишимарина. Другие приговоры касаются обстрелов гражданских объектов, мародерства, воровства.

Сейчас смотрят

По словам Костина, сейчас не так много военных РФ, которых можно осудить не в заочном режиме. Однако продолжается работа над каждым делом по военным преступлениям, совершенным путинскими войсками.

– Есть много дел, которые передаются в суд для слушания в заочном режиме. И здесь возникают вопросы, зачем это делается. Но если мы собрали все доказательства, мы не можем эти дела просто держать, это будет неправильно. Потому что, если есть потерпевшие, они должны почувствовать справедливость, что будет приговор – даже в условиях заочного правосудия, — добавил глава Офиса генпрокурора.

По словам Костина, не исключены случаи, что военнослужащие РФ-фигуранты уголовных дел могут попасть в плен во время боевых действий. В таком случае, украинское правосудие сможет их идентифицировать и наказать.

– Но мы также должны понимать, что эти люди после приговоров – даже заочных – никогда не покинут территорию РФ, разве что улетят в какую-то страну, их поддерживающую, например, Северную Корею. Их имущество может быть арестовано за границей, – объяснил генпрокурор.

Костин уточнил, что количество военных преступлений РФ ежедневно растет: по состоянию на 19 сентября их уже более 34 тыс. Ежедневно регистрируются новые производства по фактам российских обстрелов и заявлениям людей.

Костин проинформировал, что по всем фактам, например, касающимся бомбардировки драмтеатра или родильного отделения в Мариуполе, зарегистрированы уголовные производства. В этом процессе Киев находится в постоянной коммуникации с международными партнерами, чтобы получать их разведывательные данные.

Кроме того, в установлении подозреваемых помогает анализ открытых данных (так называемый OSINT). В некоторых делах следствие стремится установить не только исполнителей преступления, но и тех, кто отдавал команду.

Также расследуется уголовное производство, касающееся преступления военной агрессии РФ. Его фигурантами являются высшее политическое и военное руководство России.

– Для нас очень важно не только доведение такого преступления до приговора суда, но и чтобы это преступление и виновные в нем лица были признаны таковыми на международном уровне. То есть, это касается создания трибунала для расследования преступления и наказания виновных в преступлении агрессии, — подчеркнул Костин.

Как известно, российский военный Вадим Шишимарин был признан виновным в убийстве мирного жителя Сумской области и приговорен сначала к пожизненному заключению. Впоследствии ему сменили приговор на 15 лет лишения свободы.

Еще двоих российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обстреливавших гражданские районы Харьковской области, приговорили к 11,5 годам.

А российский танкист Михаил Куликов, выстреливший в жилой дом на окраине Чернигова, получил 10 лет колонии.