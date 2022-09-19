В Балаклее ГБР обнаружило запасной командный пункт РФ с оружием и техникой
Фото: ГБР
После освобождения Балаклеи в Харьковской области работники Государственного бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами обнаружили на окраине города запасной командный пункт военных РФ, обустроенный в одном из домов.
Оккупанты стянули сюда целый арсенал боеприпасов, тщательно замаскировав их в подвале.
Среди них – десятки ящиков с выстрелами для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты и метательные пороховые заряды.
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В этом же подвале россияне хранили запас продуктов, изъятых у местных жителей.
Около дома обнаружили две боевые машины пехоты с полным боекомплектом.
Все изъятые боеприпасы и технику передали ВСУ.
В Балаклее ГБР обнаружило запасной командный пункт РФ с оружием и техникой / 3 фотографии