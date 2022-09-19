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Факты / Україна

В Балаклее ГБР обнаружило запасной командный пункт РФ с оружием и техникой

Валентина Летяк, редактор ленты
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
Фото: ГБР

После освобождения Балаклеи в Харьковской области работники Государственного бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами обнаружили на окраине города запасной командный пункт военных РФ, обустроенный в одном из домов.

Оккупанты стянули сюда целый арсенал боеприпасов, тщательно замаскировав их в подвале.

Среди них – десятки ящиков с выстрелами для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты и метательные пороховые заряды.

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В этом же подвале россияне хранили запас продуктов, изъятых у местных жителей.

Около дома обнаружили две боевые машины пехоты с полным боекомплектом.

Все изъятые боеприпасы и технику передали ВСУ.

На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
В Балаклее ГБР обнаружило запасной командный пункт РФ с оружием и техникой / 3 фотографии

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Источник: ГБР
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