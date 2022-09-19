В британской разведке объяснили, почему РФ стремительно теряет авиацию в Украине

Сентябрь, 19 в 13:06

С начала полномасштабного вторжения Россия в войне против Украины, скорее всего, потеряла 55 боевых самолетов.

За последние 10 дней их количество могло сократиться еще на четыре таких самолета. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По информации ведомства, есть реальная вероятность того, что такие потери частично стали следствием того, что в последнее время российские пилоты начали больше рисковать, пытаясь оказать большую поддержку своим военным, которые находятся под давлением контрнаступления ВСУ.

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– Осведомленность российских пилотов о ситуации на месте часто недостаточная. Вполне возможно, что некоторые из них заблудились над территорией противника и попали в зону действия ПВО, когда линия фронта быстро менялась, – объяснили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yCVZk0byX5 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 19, 2022

Британские аналитики не исключают, что постоянное недостаточное преимущество в воздухе является одним из факторов слабости оперативного замысла РФ в Украине.

Напомним, 16 сентября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ сконцентрировала вокруг украинской границы около 800 единиц авиации, в том числе самолеты и вертолеты.

По его словам, речь идет о скоплении вражеских сил на территории России, в оккупированном Крыму и Беларуси.