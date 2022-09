В британской разведке объяснили, почему РФ стремительно теряет авиацию в Украине

С начала полномасштабного вторжения Россия в войне против Украины, скорее всего, потеряла 55 боевых самолетов.

За последние 10 дней их количество могло сократиться еще на четыре таких самолета. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По информации ведомства, есть реальная вероятность того, что такие потери частично стали следствием того, что в последнее время российские пилоты начали больше рисковать, пытаясь оказать большую поддержку своим военным, которые находятся под давлением контрнаступления ВСУ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yCVZk0byX5

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/264kqpPpTW

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 19, 2022