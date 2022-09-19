Сентябрь, 19 в 20:59

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о противодействии принудительной российской паспортизации.

Проект закона № 8057 был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 19 сентября. В данный момент он поступил на рассмотрение руководства ВР.

Текста документа пока нет, однако о его деталях рассказал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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– Законопроект направлен на противодействие российской паспортизации в условиях вооруженной агрессии против Украины, то есть противодействие принуждению граждан Украины к получению гражданства государства-агрессора, — отметил он.

Законопроектом вносится ряд изменений в Уголовный кодекс Украины. Кабмин предлагает дополнить его новыми статьями, которые вводят уголовную ответственность за:

1. Получение украинскими госслужащими и представителями органов местного самоуправления гражданства РФ в условиях военного положения (получение паспорта РФ).

2. Пропаганду получения гражданства РФ и российского паспорта, публичные призывы к этому, распространение соответствующих материалов среди украинцев.

3. Принуждение украинцев к получению российского гражданства и паспорта. Ограничение прав украинцев, не имеющих гражданства РФ.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что: госслужащим, получившим паспорт РФ во время военного положения, может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы; за пропаганду российского гражданства предусмотрено заключение сроком от 5 до 8 лет; а за принуждение украинцев к российскому гражданству – от 8 до 12 лет заключения.

Согласно законопроекту, преступления по принудительной российской паспортизации будут подследственны Службе безопасности Украины. Досудебное расследование можно будет проводить in absentia, то есть заочно.

Кроме того, Кабмин предлагает определить три условия, которые не будут являться основанием для потери гражданства Украины:

принудительное автоматическое предоставление гражданства РФ украинцам на временно оккупированной территории;

получение украинцами российского гражданства в условиях, когда оккупанты ограничивают их права без наличия паспорта РФ;

получение гражданства РФ украинцами, депортированными на территорию России.

Как известно, Еврокомиссия уже наработала предложения по непризнанию паспортов РФ, выданных на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет, в частности, о Херсонской и Запорожской областях.

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Источник: Тарас Мельничук