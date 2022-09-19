Сентябрь, 19 в 14:58

Российские солдаты совершали сексуальное насилие не только в отношении взрослых украинцев, но и против детей. Офис генпрокурора установил пять случаев такого насилия против детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Об этом рассказал в одном из интервью глава Офиса генпрокурора Андрей Костин.

– Есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлены пять детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставшие жертвами этой категории военных преступлений. Но мы все понимаем, что таких преступлений намного больше, чем я уже указал, — подчеркнул он, добавив, что эта работа сложная.

Генпрокурор объяснил, что специалисты работают с пострадавшими детьми с помощью специальной системы, которая называется “зеленая комната”. В этом процессе обычно задействован психолог, который помогает установить все обстоятельства, но находится вне визуального наблюдения ребенка.

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Костин уточнил, что в некоторых случаях следствие получило показания, которые могут являться доказательствами в уголовных производствах.

В целом же в Офисе генпрокурора сейчас есть несколько десятков дел относительно сексуального насилия, совершенного российскими военнослужащими. В ведомстве создано специальное управление, в котором прокуроры будут заниматься именно этим видом военных преступлений РФ.

Офис генпрокурора вместе с международными партнерами работает над стратегией их расследования.

В то же время Костин отметил, что преступлений сексуального характера может быть гораздо больше, чем об этом известно следствию. Причины в том, что многие пострадавшие граждане не хотят о них рассказывать по определенным причинам. Для некоторых это повторная виктимизация, то есть для людей являются тяжелыми воспоминания о каких-то травматических или трагических событиях.

– Поэтому мы можем опираться только на те факты, по которым у нас есть определенные заявления и по которым предоставляются определенные показания, — добавил генпрокурор.

Костин рассчитывает на помощь международных партнеров в документировании военных преступлений РФ. По его словам, украинцы, ставшие их жертвами или свидетелями, которые ныне находятся за границей, могут давать показания там. Они будут фиксироваться и передаваться Киеву.

Для этого был создан механизм JIT (join investigation teams), то есть совместных следственных групп.

– С учетом тех международных контактов, которые установлены с нашими партнерами, в том числе с некоторыми странами Центральной и Восточной Европы, это дает возможность обмена информацией, которая будет задокументирована, например, в Польше, для использования в уголовных производствах, зарегистрированных в Украине, – объяснил Костин.

По состоянию на начало июля в ООН сообщали о фиксации 124 случаев сексуального насилия за время полномасштабной войны в Украине. Однако отмечалось, что эти данные – только “верхушка айсберга”, поскольку не передают настоящих масштабов сексуального насилия в условиях войны РФ против Украины.