С Украины пытались вывезти документы по производству авиадвигателей для истребителей — СБУ

Сентябрь, 19 в 14:53

Злоумышленники пытались переправить за границу секретную документацию по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.

По данным СБУ, незаконную схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий Запорожской области.

— В результате спецоперации в Запорожье заблокирована попытка нелегальной передачи в одну из стран Восточной Азии новейших военных технологий, подлежащих государственному экспортному контролю. За денежное вознаграждение злоумышленники пытались переправить иностранцам секретную документацию по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов, — говорится в сообщении.

К противоправной деятельности экс-чиновник привлек трех нынешних работников предприятия. Именно они осуществляли скрытое копирование секретной информации с рабочих компьютеров и образцов технической документации.

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Полученные сведения организатор планировал за деньги передать иностранным представителям по закрытым каналам электронной связи.

– По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей, – отметили в СБУ.

Во время обысков в рабочих кабинетах и ​​местах жительства злоумышленников правоохранители обнаружили:

электронные носители информации с технической документацией военного назначения;

средства связи, используемые для коммуникации с зарубежным “заказчиком”;

$30 тыс., которые они получили в качестве задатка за нелегальный экспорт.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.