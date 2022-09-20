Карта боевых действий на 20.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 209-е сутки полномасштабной войны подразделения Сил обороны Украины отбили атаки армии РФ в районах Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки.
Карта боевых действий в Украине на 20.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях в течение суток ситуация не изменилась.
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На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.
Из танков, минометов и артиллерии разных типов российские оккупанты били:
- на Северском направлении;
- на Слобожанском направлении;
- на Краматорском направлении;
- на Бахмутском направлении;
- на Авдеевском направлении;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях;
- на Южнобужском направлении.
Потери РФ на 20 сентября 2022
- личного состава – около 54 810 (+160),
- танков ‒ 2 216 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 4 724 (+4),
- артиллерийских систем – 1 323 (+10),
- реактивных систем залпового огня – 318 (+6),
- средств противовоздушной обороны ‒ 168,
- самолетов – 252 (+1),
- вертолетов – 217,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 925 (+5),
- крылатых ракет ‒ 239 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 587 (+6),
- специальной техники – 125.
Полномасштабная война в Украине длится уже 209-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.