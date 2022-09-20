Сентябрь, 20 в 9:24

На 209-е сутки полномасштабной войны подразделения Сил обороны Украины отбили атаки армии РФ в районах Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки.

Карта боевых действий в Украине на 20.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях в течение суток ситуация не изменилась.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.

Из танков, минометов и артиллерии разных типов российские оккупанты били:

на Северском направлении;

на Слобожанском направлении;

на Краматорском направлении;

на Бахмутском направлении;

на Авдеевском направлении;

на Новопавловском и Запорожском направлениях;

на Южнобужском направлении.

Потери РФ на 20 сентября 2022

личного состава – около 54 810 (+160),

танков ‒ 2 216 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 4 724 (+4),

артиллерийских систем – 1 323 (+10),

реактивных систем залпового огня – 318 (+6),

средств противовоздушной обороны ‒ 168,

самолетов – 252 (+1),

вертолетов – 217,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 925 (+5),

крылатых ракет ‒ 239 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 587 (+6),

специальной техники – 125.

Полномасштабная война в Украине длится уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.