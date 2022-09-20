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Факты / Україна

Карта боевых действий на 20.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 209-е сутки полномасштабной войны подразделения Сил обороны Украины отбили атаки армии РФ в районах Майорска, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки.

Карта боевых действий в Украине на 20.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях в течение суток ситуация не изменилась.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.

Из танков, минометов и артиллерии разных типов российские оккупанты били:

  • на Северском направлении;
  • на Слобожанском направлении;
  • на Краматорском направлении;
  • на Бахмутском направлении;
  • на Авдеевском направлении;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях;
  • на Южнобужском направлении.

Потери РФ на 20 сентября 2022

  • личного состава – около 54 810 (+160),
  • танков ‒ 2 216 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 724 (+4),
  • артиллерийских систем – 1 323 (+10),
  • реактивных систем залпового огня – 318 (+6),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 168,
  • самолетов – 252 (+1),
  • вертолетов – 217,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 925 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 239 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 587 (+6),
  • специальной техники – 125.

Полномасштабная война в Украине длится уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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