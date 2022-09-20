Сентябрь, 20 в 11:41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны поставлять Киеву еще больше оружия, чтобы украинская армия могла продолжить контрнаступление против войск РФ.

Об этом глава МИД проинформировал в интервью Bloomberg Television во время визита в Нью-Йорк (США), где он примет участие в сессии Генассамблеи ООН.

Кулеба объяснил, что Украина стремится продолжить деоккупацию своих территорий и лишить российского диктатора Владимира Путина любого стратегического преимущества, полученного после полномасштабного вторжения его армии 24 февраля 2022 года.

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– Контрнаступление Украины – это четкий сигнал для всех, что это работает, что есть смысл помогать Украине оружием, потому что мы можем победить президента Путина и его армию на нашей территории, – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что недавнее контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области было тщательно спланированной и хорошо продуманной военной операцией.

По словам Кулебы, Украина будет призывать партнеров предоставлять больше оружия, пока не победит в развязанной РФ полномасштабной войне.

– Мы будем просить оружие (во время визита на Генассамблею ООН, — Ред.), потому что мы находимся в состоянии войны. А когда вы ведете войну против такого врага, вам нужно больше оружия. Иногда меня спрашивают, достаточно ли у нас оружия, которое мы уже получили, и я всегда отвечаю, что смогу сказать “достаточно” только после победы Украины. До того времени мы будем просить больше, — объяснил министр.

Кулеба также заявил, что Кремль, вероятно, попытается заблокировать продление соглашения об экспорте украинского зерна, срок действия которого истекает в ноябре. В то же время Украина рассчитывает на то, что страны Азии и Африки будут оказывать давление на российского диктатора по продлению соглашения.

На днях Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму $600 млн. Туда вошли дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS; 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов; 1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; противоартиллерийские радары; оборудование для разминирования и прочее вооружение.

В США не исключают, что Украина с течением времени может получить американские истребители F-16 после принятия соответствующего политического решения.