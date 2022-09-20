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Факты / Україна

Между военными и Путиным есть конфликт: эксперт допускает, что на армию РФ повесят всех “собак”

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін
Фото: Depositphotos

В РФ больше не хотят связывать диктатора Владимира Путина с российской армией и теперь разделяют армию и Путина. Хотя раньше любой успех в России, особенно милитарный, связывали именно с наместником Кремля.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Радио НВ.

По его словам, это означает достаточно мощный сигнал, что на самом деле есть некий конфликт между военными и Путиным.

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— Это сейчас пытаются разграничить. Очевидно, что команда Путина думает над тем, как оградить его от военных неудач и как его извлечь из военной истории, — сказал он.

Кузан добавил, что военные РФ могут сделать виновными во всех проигрышах России в целом и повесить на них всех “собак”.

Недавно глава Комитета начальников штабов Минобороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Владимир Путин не справляется со всеми своими военно-стратегическими задачами на войне в Украине.

В то же время британский адмирал считает, что война в Украине наверняка затянется надолго, несмотря на недавние успехи украинских сил обороны.

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Источник: Новое время
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